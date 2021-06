Dai social / Buongiorno ha condiviso un video mentre si allena al Filadelfia, con Izzo che gli fa da motivatore

Se c’è chi è in vacanza, c’è chi invece è a Torino e prosegue gli allenamenti. Tra questi il giovane Alessandro Buongiorno, reduce dalla sua prima stagione con il Torino prima squadra. Il difensore classe ’99 è uno dei giovani talenti del vivaio giovanile che ha potuto coronare un sogno grazie alla fiducia di Giampaolo prima e di Nicola poi. Dodici presenze sono un buon inizio, ma vuole fare ancora di più e il modo migliore per riuscirci è non smettere di lavorare. Non è però da solo al Filadelfia.

Toro, Buongiorno si allena al Filadelfia assieme ad Izzo

Con lui c’è uno degli ormai veterani del gruppo, Armando Izzo, che ha sicuramente molto da insegnare al giovane. La motivazione è sicuramente uno dei punti forti dell’ex Genoa, che ha deciso di trasmetterla al compagno di reparto. I due si sono ripresi durante un allenamento in palestra. “Stimolami” è la frase di commento di Buongiorno, che è il soggetto principale del video. Izzo dalla regia, gli dà indicazioni durante lo svolgimento dell’esercizio: “Vai, Gorilla, Vai!“. In compagnia, sicuramente è più divertente.