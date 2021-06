Calciomercato Torino / La trattativa Cairo-Belotti è congelata, la Roma si fa avanti ma i granata chiedono 30 milioni

Il Torino sa di dover aspettare la fine dell’Europeo per capire quale sentiero prendere, al bivio. Intanto l’avventura azzurra di Andrea Belotti è partita in sordina. Il Gallo è rimasto a guardare per novanta minuti nell’amichevole dell’Italia contro la Repubblica Ceca (è entrato Raspadori, e non lui, al posto di Immobile) e la mattina successiva si è anche beccato la ramanzina del commissario tecnico Mancini, che dal suo numero 9 si aspettava di più nella partitella contro l’Under 20 che le riserve della Nazionale hanno perso. Giorni difficili, insomma, a poche ore dall’esordio contro la Turchia (venerdì 11 giugno). Come se non bastasse il vociare incessante sul suo futuro.

Quanto costa Belotti? Le richieste del Torino

Resta il punto interrogativo, alla fine di ogni frase che riguardi questo tema. Belotti vorrebbe un’opportunità per misurarsi in un contesto più ambizioso, ma è visceralmente legato al Toro e non vuole in alcun modo arrivare ad uno strappo doloroso. Per ora i granata hanno ricevuto i sondaggi della Roma di Mourinho rispondendo con un prezzo (per ora) poco negoziabile: 30 milioni di euro o nisba.

La trattativa per il rinnovo del Gallo (per ora) è sospesa

Questo è quanto Cairo si aspetta di incassare, ma la cifra per ora spaventa un mercato (soprattutto per i club di Serie A) fortemente indebolito dalla crisi pandemica. Le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022, sono per ora sospese, e ve lo raccontavamo nei giorni scorsi. Belotti vuole dare a se stesso la possibilità di cambiare aria, pur con tutto il rispetto che ha sempre dimostrato alla società granata. Sceglierà dopo l’avventura in Nazionale, che non è iniziata benissimo: cercherà, comunque, di conquistarsi spazio, pian piano, nella staffetta con Immobile. Poi pianificherà il futuro, e anche il Torino potrà decidere il sentiero da imboccare.