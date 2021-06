Calciomercato Torino / La trattativa per il rinnovo è in stallo: Belotti pensa all’Europeo e aspetta offerte, poi la scelta

Nella testa di Andrea Belotti, in questo momento, c’è l’Italia e poco altro. Il Gallo è a Coverciano e sta preparando l’Europeo assieme al commissario tecnico Mancini e ai suoi compagni, che dalla mezzanotte del 2 giugno sono diventati ufficialmente venticinque. Per il momento ha messo il Torino tra parentesi. Non potrebbe essere altrimenti: il 9 è stato un’oasi in mezzo al deserto, per due stagioni, si è sfiancato segnando e lottando per una squadra sempre sull’orlo della crisi (quando non vi era immersa). Ha dato tutto e anche di più, e ora per la prima volta sta mettendo seriamente in discussione il suo futuro in granata. Ecco perché da giorni non emergono novità sulla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Belotti mette in stand-by il rinnovo col Torino

L’entourage di Belotti ha parlato a lungo con il direttore sportivo Vagnati, verso la fine della stagione. E anche il presidente Cairo ha talvolta preso parte al tavolo. Nulla si è concluso, però. E difficilmente lo stallo si sbloccherà prima del calcio d’inizio degli Europei. Il gioco delle parti è questo. Da un lato il Gallo è propenso ad ascoltare proposte concrete da altre squadre (da Roma e Milan sono arrivati, per ora, convinti apprezzamenti), soprattutto se con la Nazionale dovesse mettersi in mostra. Ma ha tutta l’intenzione di rifletterci a lungo, ascoltando i piani di Cairo, Vagnati e Juric – che ieri è arrivato al Filadelfia – per le prossime stagioni. Poi valuterà, ma senza fretta.

Cairo aspetta: ecco quanto può chiedere per il Gallo

Dall’altro, il club sa che quella estiva, se non si trovasse l’accordo per il prolungamento, sarebbe l’ultima finestra utile per cedere il capitano a una cifra congrua (30 milioni, anche cinque o dieci in più se l’Europeo dovesse andare bene). L’obiettivo di tutte le parti è evitare un addio a zero nel 2022, ad ogni modo. Mentre Cairo, qualora fosse costretto alla fine a privarsi di lui, lo farebbe solo a fronte di un incasso considerevole. Belotti, per ora, è azzurro, con il Toro tra parentesi: per il futuro occorrerà aspettare.