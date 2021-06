Calciomercato Torino / Franco Vazquez può arrivare a parametro zero. Sondaggio di Vagnati con l’agente dell’italo-argentino

Una trattativa vera e propria non è ancora partita ma un primo contatto tra il Torino e Franco Vazquez c’è stato. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, il trequartista in uscita dal Siviglia ha espresso il desiderio di tornare in Italia e Davide Vagnati ha mosso i primi passi con l’entourage del giocatore per capire se ci sono le basi per aprire un eventuale negoziato, se l’italo-argentino sarebbe effettivamente disposto a valutare una proposta dal club granata. I segnali ricevuti dal dt sono stati positivi: ora toccherà a Vagnati decidere se andare avanti e intavolare davvero una trattativa per cercare di portare Vazquez alla corte di Ivan Juric.

Calciomercato Torino: Vazquez disponibile a parametro zero

Tra i giocatori che l’allenatore croato ha chiesto prima di firmare il proprio contratto triennale c’è almeno un trequartista (ma ne potrebbero arrivare anche di più, dipenderà anche dalle uscite) e Franco Vazquez è un giocatore che risponde alla perfezione a questo identikit, anche se in carriera è stato a volte utilizzato da mezzala ha sempre dato il meglio di se giocando tra le linee di attacco e centrocampo. Dopo cinque stagioni e un’Europa League vinta lo scorso anno (entrò in campo nel corso della ripresa nella finale vinta per 3-2 contro l’Inter) ha deciso di lasciare il Siviglia non rinnovando il contratto e può quindi essere acquistato a parametro zero.

Calciomercato Torino: Franco Vazquez non ha fretta

Il Torino non è però l’unica squadra che ha iniziato a parlare con l’entourage di Vazquez, che anche in Spagna ha degli estimatori che vorrebbero che fosse ancora protagonista nella Liga. Il giocatore dal canto suo non sembra avere particolare fretta nel trovare un’altra squadra e vuole prima ascoltare tutte le varie offerte prima di prendere una decisione definitiva. Magari con un occhio di riguardo verso quelle che arriveranno dalla serie A. “Il campionato italiano mi diverte ed è adatto a me” ha dichiarato a El Mundo.