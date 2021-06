Calciomercato Torino / Contatti in corso tra i granata e il Crotone per Messias, ma c’è concorrenza. A Juric servono i trequartisti

Nel calcio di Juric giocano in due dietro a una punta: più larghi, più stretti, non importa, perché il 3-4-3 è flessibile a tal punto che a Verona è diventato 3-4-2-1. E quei due, il Torino al momento non ce li ha. O meglio, lì potrebbe giocare Simone Verdi, il quale però è più fuori che dentro dal cantiere granata (tradotto: Cairo e Vagnati ascolteranno eventuali offerte). Potrebbero essere adattati anche Lukic e Gojak, l’uno ha provato da trequartista con Giampaolo dopo una carriera in mediana, l’altro è stato un mistero, nella sua prima stagione sotto la Mole. Nessuno, insomma, darebbe fin da subito garanzie. Ecco perché il Toro si sta guardando attorno, e non sta pensando solo al Mudo Vazquez. Vagnati ha preso il telefono e ha chiamato il Crotone, che è appena retrocesso e sta cercando di fare cassa. Come? Vendendo Junior Messias, oltre a Simy.

Messias e quelle parole di Juric

Ai granata, il classe 1991 piace parecchio e non da ieri. Non è una precisa richiesta di Juric, ma dal tecnico croato il profilo è apprezzato. Ne ha elogiato il talento, in pubblico, dopo la sconfitta dell’Hellas allo “Scida”: “Ci è mancata la qualità di Messias e Ounas”. Il brasiliano di Belo Horizonte, d’altronde, aveva appena segnato il suo nono – e ultimo – gol in campionato, e a questi vanno aggiunti i quattro assist. Numeri niente male, se si considera che li ha messi assieme con la squadra che per quasi tutta la stagione è stata l’ultima della classe.

Anche Fiorentina e Genoa in corsa

Per questo, oltre al Toro, lo inseguono diverse squadre italiane e non. In Serie A ci sta pensando la Fiorentina, oltre al Genoa – come riferisce Sky Sport -, ma i contatti tra i pitagorici e i granata sono vivi. Servirà accelerare, in ogni caso. Perché sia Messias che il Crotone hanno intenzione di arrivare il più in fretta possibile al divorzio, l’uno per rimettersi subito in gioco, gli altri per incassare e restaurare. La partita entrerà nel vivo di qui a poche settimane. E il Torino è in piena corsa.