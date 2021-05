Calciomercato Torino / Ai granata piace Junior Messias, attaccante del Crotone: è in uscita dopo la retrocessione

C’è anche il Torino su Junior Messias, il trequartista e attaccante del Crotone appena retrocesso in Serie B. Classe 1991, il brasiliano ha appena chiuso la sua prima stagione in Serie A mettendo a segno nove gol e quattro assist. I granata hanno presentato una prima e informale manifestazione d’interesse al club calabrese, ormai rassegnato a cedere il calciatore. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Cairo e Vagnati dovranno però guardarsi dalla folta concorrenza, italiana ed estera. Secondo quanto filtra da Crotone, invece, granata e pitagorici non starebbero parlando dell’altro attaccante in uscita dai rossoblu, Simy: su di lui ci sono diverse squadre, ma ad oggi il Toro non si è fatto avanti.