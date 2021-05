Ricardo Rodriguez ha trovato il gol con la Svizzera nell’amichevole contro gli Stati Uniti terminata 2-1 per la nazionale elvetica

Nell’amichevole Svizzera-Stati Uniti, terminata 2-1 per la nazionale elvetica, ha scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori anche Ricardo Rodriguez. Reduce da una stagione molto deludente con il Toro il terzino svizzero si è subito messo in mostra con la sua Nazionale. Il Torino in vista dell’Europeo spera che possa continuare sulla strada intrapresa nell’amichevole contro la Nazionale degli Stati Uniti in modo da mettersi sotto i riflettori e attirare club interessati a compararlo. I granata ripartiranno da Ivan Juric e Rodriguez, dopo un campionato sicuramente dal voto insufficiente, non rientra più nei piani del Toro.

Rodriguez il gol contro gli Stati Uniti

La Svizzera che ha vinto 2-1 dopo essere passata in svantaggio dopo solo 5’ minuti di gioco con Lletget, ha trovato il pareggio proprio con Rodriguez. Il giocatore in seguito invece ha sbagliato un rigore poco prima del termine della prima frazione di gioco. Poi il gol di Zuber al 63’ minuto di gioco consegna la vittoria alla Svizzera. Al 69’ minuto Rodriguez è stato sostituto dal CT Vladimir Petkovic. Quindi un risultato positivo per la nazionale elvetica in vista di Euro 2020 e anche la prestazione portata a casa da Rodriguez, nonostante l’errore dal dischetto, fa ben sperare la Svizzera e il Toro.

Gli Europei una chance di rilancio per Rodriguez

Fare bene durante i prossimi Europei per Rodriguez vorrebbe dire rilanciarsi dopo una brutta stagione al Toro. Senza ombra di dubbio il numero 13 granata è stato tra i giocatori che più hanno deluso. Dopo essere stato voluto fortemente la scorsa estate da Marco Giampaolo, che aveva già allenato il difensore svizzero nella sua esperienza al Milan, Rodriguez con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata praticamente non ha più trovato spazio in campo, perdendo posizioni nelle gerarchie. Con il tecnico nato a Luserna San Giovanni Rodriguez ha collezionato solo 4 presenze, tanto che il suo agente si era scagliato contro Nicola accusandolo di non comprendere le qualità del suo assistito. Adesso con la Svizzera Rodriguez avrà un’opportunità molto importante per dimostrare il suo reale valore. Intanto il Toro monitorerà le prestazioni del difensore svizzero tenendo le dita incrociate.