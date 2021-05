Calciomercato Torino / Lazovic e Dimarco sulle corsie, Gunter nei tre dietro: Juric vorrebbe almeno uno dei suoi fedelissimi

Ivan Juric ha scelto di lasciare l’Hellas per il Torino, ma da Cairo e Vagnati si aspetta un calciomercato all’altezza, che inizi, magari, con l’innesto di almeno uno dei suoi fedelissimi. L’allenatore che ha appena firmato un triennale da 2 milioni di euro a stagione, sa che in granata potrà partire dalla difesa a tre senza troppe rivoluzioni, perché da tre stagioni (con un breve intermezzo: il 4-3-1-2 di Giampaolo) la squadra gioca con il centrale, due braccetti e due esterni larghi. Eppure sa anche che il suo calcio è ben diverso da quello di Nicola o di Mazzarri, e per farlo entrare nella testa dei giocatori gli servirà una mano anche in campo. Gliela darebbe chi, come Koray Gunter, Federico Dimarco o Darko Lazovic, ha già masticato le sue idee con quotidianità.

Il Torino prepara il mercato: i primi consigli di Juric

Per nessuno dei tre, al momento, il Torino ha avviato una trattativa. Gunter e Lazovic sono di proprietà del Verona, mentre Dimarco tornerà all’Inter alla scadenza del suo prestito agli scaligeri. Juric si è limitato, per ora, a parlarne con la sua nuova dirigenza: tre consigli, insomma, in attesa di entrare nel vivo. Il centrale classe 1994 ha vissuto un tratto dell’esperienza del croato al Genoa, poi lo ha seguito all’Hellas. Di lui, Juric si fida: non è un campione, ma rappresenta – pur con tanti limiti – il tipo di difensore aggressivo e con pochi scrupoli che è perfetto nel suo sistema.

Lazovic e Dimarco possono finire nel mirino del Toro: ma se resta Ansaldi…

Se l’obiettivo Gunter è potenzialmente raggiungibile (ma al momento, lo ripetiamo, non c’è una trattativa in corso), arrivare a Federico Dimarco potrebbe essere complesso. L’esterno mancino è diventato un pupillo di Juric, nell’ultima stagione, e proprio il suo ritorno all’Inter è stato motivo di screzi tra l’allenatore e la società di patron Setti. Il tecnico è convinto di averlo valorizzato al massimo, gli ha fatto fare cinque gol e lo ha reso pure un potenziale braccetto della linea a tre. Eppure è tornato alla Pinetina senza che all’Hellas fosse riconosciuto alcun indennizzo: “Lavorare per le altre società mi toglie il sonno”, ha dichiarato Juric poche settimane fa. In nerazzurro potrebbe anche restarci: deciderà Inzaghi.

Darko Lazovic, infine, ha condiviso con il nuovo tecnico del Toro l’avventura al Genoa. Classe 1990, si è ritrovato a quasi trent’anni a diventare un discreto esterno a tutta fascia, dopo una carriera da ala d’attacco. Gioca a sinistra e a destra, poco cambia. Ma, dato per certo il rinnovo di Ansaldi, sulla corsia mancina ci sarebbe affollamento, almeno fino alla cessione di Rodriguez. Cairo e Vagnati stanno ragionando su questo, dopo aver preso nota dei fedelissimi di Juric. Almeno uno di questi potrebbe diventare granata, se non altro per aiutare l’allenatore a trasmettere i suoi concetti al gruppo.