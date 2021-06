Calciomercato Torino / Ivan Juric ha bisogno di almeno un difensore affidabile, dopo l’addio di Nkoulou: Cairo e Vagnati al lavoro

Il difensore da reperire sul mercato deve essere affidabile e pronto, sin da subito, a fare il titolare. Per questo Ivan Juric ha chiesto al Torino di mettere tra parentesi la trattativa per il giovane Vuskovic e ha invece speso il nome di Koray Gunter, un suo fedelissimo. Il Verona, che detiene il cartellino del centrale classe 1994, non farà sconti ma non chiede una cifra esorbitante: la dirigenza granata sta ancora valutando il da farsi, cercando nel frattempo di allargare la rosa dei papabili acquisti.

L’addio di Nkoulou va assorbito subito

Gli innesti, in difesa, serviranno. Uno subito, tra l’altro, perché l’addio a parametro zero di Nkoulou va assorbito senza lasciare buchi nella rosa. Ecco perché, come dicevamo in apertura, il profilo è quello di un centrale d’esperienza, che sappia giocare nella linea a tre con l’aggressività che Juric richiede. Gunter, in questo senso, ben si adatta all’identikit, e ha dalla sua la perfetta conoscenza dei dettami del tecnico croato.

Torino, il mercato (per ora) della difesa

Nel reparto, i granata hanno tracciato una strategia chiara. Bremer e Izzo sono gli intoccabili a meno di offerte irrinunciabili, Lyanco può partire (su di lui c’è il Bologna) e lo stesso vale per Rodriguez. Buongiorno, invece, dovrebbe restare. Insomma, occorrerà più di un acquisto, da qui alla fine della finestra di trattative. Il primo passo andrà nella direzione di Gunter o di una sua versione migliore.