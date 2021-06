Calciomercato Torino / Crystal Palace e Spartak Mosca si fanno avanti per Sasa Lukic: ma Juric, per ora, preferisce tenerlo

La logica del campo e quella del calciomercato. Sasa Lukic è uno dei pochi giocatori del Torino ad aver fatto vedere qualcosa di meglio, nell’ultima stagione, rispetto a quelle precedenti. In più è giovane (classe 1996), e dunque è appetibile da altre squadre. Due si sono fatte avanti dall’estero: Crystal Palace e Spartak Mosca, pronte a offrire al 7 granata un ingaggio di prim’ordine e disposte a trattare alle cifre che il Toro richiede. Entrambe vorrebbero puntare sul centrocampista, reduce da una stagione da tre gol e un assist – tutti nella prima metà del campionato – in trentadue presenze, di cui ventiquattro dal primo minuto. Cairo e Vagnati ascolteranno e valuteranno.

Perché Lukic piace a Ivan Juric?

Fin qui la logica del mercato. Poi c’è quella del campo, con cui presidente e direttore sportivo dovranno fare i conti. Anche il nuovo allenatore del Torino, Ivan Juric, è attirato dalla possibilità di avere Lukic in rosa. Il serbo piace al mister di Spalato perché è duttile, può fare l’interno di centrocampo e anche il trequartista, con dinamismo e senso della posizione. Rivede in lui, con le dovute proporzioni, le caratteristiche di Barak, che sotto la sua gestione, al Verona, ha segnato e sorpreso. Per ora, il tecnico ha chiesto al club di trattenere Sasa, almeno fino ai giorni del ritiro. Crystal Palace e Spartak Mosca possono aspettare.