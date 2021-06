Calciomercato Torino / Si aspettano offerte concrete, ma Verdi e Zaza sono sulla lista dei cedibili: Cairo li ha pagati 37 milioni

Dopo una stagione di bassi ricorrenti e pochi alti, i due Simone hanno un piede fuori dalla porta. Verdi e Zaza sono, di nuovo, avvicinati dal destino: entrambi sono stati strapagati dal Torino (l’uno nel 2019, l’altro nel 2018), entrambi hanno arrancato e deluso. Ora potrebbero salutare tutti e due nella stessa sessione di calciomercato, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di Cairo. Il presidente, come detto, ha staccato assegni voluminosi per acquistarli. L’11 arrivò per 15,6 milioni di euro, il 24 per 21,4: il totale fa 37 milioni, ovvero – per fare un paragone – il quadruplo di quanto il Toro ha sborsato per assicurarsi, in momenti diversi, Belotti, Sirigu e Singo, tre colonne portanti, nell’ultima stagione.

Per ora nessuna offerta concreta: il Torino spera

Cairo, insomma, rischia una minusvalenza certa, qualora decidesse di dare il benservito ai due attaccanti. Zaza ha sì segnato gol pesantissimi (a Benevento, Sassuolo e Roma) per la salvezza del Torino, ma non è mai stato un titolare fisso. Per lui c’è stato qualche primo sondaggio dall’Italia, per ora poco approfondito. Verdi ha vissuto un aprile di rinascita con Nicola, che lo ha reinventato mezzala, ma ben presto è ricaduto nella mediocrità. Al momento, attorno a lui, il mercato è più freddo. Ma è presto. Dal 6 luglio in poi, se saranno ancora al Filadelfia, li valuterà Ivan Juric: ma Zaza avrà concorrenza nel ruolo di unica punta, mentre Verdi sembra poco adatto a ricoprire il ruolo del trequartista dinamico del 3-4-2-1 (per il quale, tra l’altro, Vagnati sta trattando Messias del Crotone). Un motivo in più per considerarli con un piede fuori dalla porta.