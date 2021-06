Calciomercato Torino / Vagnati si sta muovendo per portare un trequartista a Juric. Piace Vazquez, ma Messias resta la prima scelta

Che il Toro voglia un attaccante versatile non è una novità. Ivan Juric ha infatti espressamente richiesto qualcuno in grado di ricoprire questo ruolo ed i nomi sulla lista di Vagnati sono quelli di Franco Vazquez e Junior Messias. Entrambi farebbero al caso del croato e ad oggi la preferenza resta però indirizzata verso il brasiliano, attualmente al Crotone, che lascia di conseguenza in stand-by la possibile trattativa per il trequartista.

Toro, contatti avviati per aggiudicarsi Messias

Apertissima la porta per Junior Messias, che si è messo in luce nonostante la retrocessione del Crotone. Il brasiliano ha attirato su di sè l’interesse di diversi club, tra i quali Fiorentina e Genoa (ma non solo). La potenziale concorrenza ha quindi costretto i granata ad accelerare. Vagnati ha già avviato i contatti con il Crotone e proverà a chiudere l’affare al più presto, facendo leva sul legame che Messias ha con la città di Torino. Il passato sotto la Mole e la fiducia di Juric possono quindi fare la differenza.

Toro, Vazquez a parametro zero resta un’alternativa

Per quanto riguarda Vazquez, i primi contatti tra il ds granata e l’agente dell’attuale trequartista del Siviglia non hanno portato i risultati sperati. Non è infatti (non ancora) stata intavolata nessuna trattativa per il classe ’89. La volontà dell’ex Palermo di tornare in Serie A e la possibilità di prenderlo a parametro zero non sono state sufficienti a convincere il club granata. Neanche il giocatore sembrerebbe però avere particolarmente fretta di trovare una sistemazione.