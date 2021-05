Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere Santa Cristina Valgardena a ospitare il ritiro precampionato del Torino

L’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Torino con ogni probabilità ripartirà da Santa Cristina Valgardena. La località del Trentino Alto-Adige, che negli ultimi anni ha ospitato i ritiri estivi dell’Hellas Verona del tecnico croato, dovrebbe essere la sede della precampionato della squadra granata: vanno definiti ancora gli ultimi dettagli, poi l’accordo verrà ufficializzato. Il Torino dovrebbe restare a Santa Cristina Valgardena due settimane, nella seconda metà di luglio, prima ci sarà il raduno al Filadelfia (in programma per il 6 luglio), dove si svolgeranno anche i primi test fisici.

Il Torino torna in ritiro

A Santa Cristian Valgardena il Torino si allenerà al centro sportivo Mulin da Coi e li giocherà anche le prime amichevoli estive (ancora da definire). La squadra granata torna quindi a svolgere la propria preparazione estiva in montagna, dopo che l’anno scorso era rimasta a Torino annullando il ritiro a Biella (per poi riprogrammarne uno di mini di tre giorni, saltato dopo il primo allenamento a causa della positività al Covid di un componente dello staff di Marco Giampaolo). La società granata saluta anche Bormio, che per sette anni consecutivi era stata la sede del ritiro granata.