Ufficializzate le amichevoli per il Toro di Ivan Juric: il 24 luglio i granata affronteranno il Bochum a Bressanone

Dopo i primi giorni all’ombra della Mole per Ivan Juric, con il Toro che si sta preparando alla nuova stagione, è stato stilato il programma delle amichevoli che la squadra guidata dal tecnico croato dovrà affrontare per prepararsi al meglio per il campionato. Sono diverse le squadre che i granata affronteranno durante il ritiro a Santa Cristina. La prima amichevole sarà il 18 luglio contro l’Obermais Merano, club che milita in Eccellenza. Il 24 invece, a Bressanone, i granata sanno impegnati contro il Bochum mentre il 27 sempre a Bressanone giocheranno contro l’Al Fateh squadra dell’Arabia Saudita che gioca in massima Serie. L’ultimo test è previsto per il 31 luglio, con i granata che si sposteranno in Francia per vedersela contro lo Stade Rennais.

Toro, il calendario completo delle amichevoli

18 luglio – Santa Cristina

Torino- Obermais Merano

24 luglio – Bressanone

Torino-Bochum

27 luglio – Bressanone

Torino-Al Fateh

31 luglio – Rennes

Stade Rennes-Torino