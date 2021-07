Classe 2000, attaccante, dal gennaio del 2020 aveva giocato con la maglia del Lingby nella massima divisione danese

Si chiama Magnus Warming, è un classe 2000 che dalla stagione 2021/2022 indosserà la maglia del Torino. Attaccante esterno, nell’ultima Superliga, la massima divisione danese, ha indossato la maglia del Lyngby. Giocava nella sua vecchia squadra come esterno nel 4-3-3. Nell’ultimo campionato giocato in Danimarca tre gol e un assist. Al suo attivo anche due presenze con la maglia dell’Under 20 della nazionale. Prima di approdare al Lyngby, Warming aveva giocato un anno in prestito al Nykøbing, dal gennaio 2019 a gennaio 2020, squadra alla quale era approdato dopo aver mosso i primi passi al Brondby (e in cui aveva giocato come prima punta). Con questi ultimi aveva fatto il percorso nel Settore giovanile prima del debutto in prima squadra nel mattino del 2017.