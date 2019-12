Calciomercato, la sessione invernale si apre il 2 gennaio

Dal 2 al 31 gennaio la finestra di calciomercato invernale che coinvolgerà i club che vorranno fare operazioni, in entrata e in uscita

Campionato in pausa ma sessione di mercato che partirà a gennaio. Già la scorsa estate la Figc aveva comunicato le date di apertura e chiusura sia della sessione che sta per iniziare Per quanto riguarda la sessione invernale, questa comincerà il 2 gennaio 2020 e terminerà il 31 gennaio 2020. La scorsa estate invece la finestra era rimasta aperta dal 1 luglio 2019 al 2 settembre 2019, allungandosi rispetto all’anno precedente.

FIGC, il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato uscito sul sito della FIGC: “Il presidente federale ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall’1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale“.