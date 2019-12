Petagna osservato speciale: “A Torino per fare punti”. E il mercato…

In Torino-Spal sarà Petagna l’osservato speciale da parte dei granata: la Spal lo blinda ma resta l’obiettivo del Toro per la prossima estate

Il Toro, la Spal e Petagna: tre protagonisti, tre destini legati ad una partita, quella che sabato sera vedrà granata ed estensi affrontarsi sul terreno del Grande Torino per conquistare tre punti che restano l’unico risultato possibile per entrambe le formazioni. I granata, infatti, dovranno riscattare l’assurdo pareggio racimolato contro il Verona mentre gli spallini hanno un bisogno vitale di muovere una classifica che li vede fanalini di coda a quota 9 punti. Un quadro di calcoli, punti e posizioni di classifica che coinvolgerà indiscutibilmente anche Petagna sia in campo che nei discorsi, futuri, di calciomercato che lo rendono senza ombra di dubbio l’osservato speciale della sfida del Grande Torino. Ma andiamo per gradi.

Petagna, la Spal dipende dall’attaccante: “Servono tre punti”

La Petagna-dipendenza, se così la si può chiamare, è una delle “malattie” che ha colpito la Spal in questo inizio di stagione: con un attacco spuntato capace di sole 10 reti in 16 giornate andate ormai in archivio l’attaccante spallino è una delle pochissime certezze di Semplici. Sono infatti suoi 5 dei 10 gol messi a segno dalla Spal che, come già raccontato, rappresenta il peggior attacco della Serie A. Almeno fino a questo momento. L’attaccante dei ferraresi è certamente il punto cardine della squadra ferrarese e, soprattutto, è stato capace di ritagliarsi un ruolo da leader che sta emergendo sempre di più sia in campo che fuori.

Un leader consapevole che la Spal ha “ben poco da festeggiare – come ha raccontato a Sky Sport. Abbiamo nove punti, siamo ultimi e, a quest’ora, dovremmo averne almeno 15. L’ambiente si deve unire ancora di più, c’è bisogno di stare compatti e vicini. Bisogna pensare più da squadra che a noi stessi, perché abbiamo tutto per raggiungere la salvezza“. Un traguardo che passa anche da Torino dove Petagna ha un unico obiettivo: “Sarà fondamentale dovremo portare a casa i tre punti per il mister e per tutti quanti”. E sul mercato?

Torino-Spal: adesso i tre punti, in estate il braccio di ferro per l’attaccante

Il mercato non sembra interessare, almeno per il momento, l’attaccante che pensa solo ed esclusivamente alla sfida contro il Torino e soprattutto alla salvezza della Spal. Non è così, invece, per granata e ferraresi destinati ad intavolare una lunga trattativa proprio per l’attaccante. Ma quando? Certamente non nella sessione invernale: se è vero che la Spal sta dipendendo sempre di più da Petagna, pensare che la società e il tecnico possano rinunciare al proprio gioiellino a gennaio è quasi una follia.

Il discorso, tuttavia, potrebbe aprirsi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Al momento Petagna, come detto, è quasi incedibile per la Spal ma è altrettanto vero che resta uno degli obiettivi caldi per il Toro che a fine campionato potrebbe puntare forte sulla punta spallina.