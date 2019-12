Dalla Spagna: il Siviglia vuole Izzo a gennaio

Calciomercato Torino: Izzo piace al Siviglia, secondo AS il club iberico vorrebbe provare a prenderlo già nella sessione di gennaio

La sessione di gennaio di mercato non è ancora iniziata ma diversi club si stanno già muovendo per provare a rinforzarsi. Dalla Spagna arriva infatti la notizia che il Siviglia ha gli occhi sul gioiellino della difesa granata, Armando Izzo e, secondo il quotidiano AS, il club iberico sarebbe già pronto a fare un’offerta al Torino a gennaio per portarlo. Non è di certo una sorpresa l’attenzione per il difensore napoletano, che già la scorsa estate era stato seguito proprio dal club spagnolo: ora il nuovo interesse dimostrato proprio dal Siviglia (che a Verona aveva inviato dei suoi emissari a visionare la partita del difensore granata) fa preoccupare la piazza granata.

Izzo: sempre titolare nel Toro, un gol trovato per adesso

Armando Izzo è una delle certezza del Torino di Walter Mazzarri, lo era lo scorso anno, lo è ancor di più quest’anno nonostante un inizio altalenante con alcune gara da insufficienza in pagella. Izzo è uno dei pochi ad aver sempre giocato in tutte le partite di campionato: 16 su 16, 90 minuti su 90 minuti. Una delle qualità di Izzo che sicuramente fanno più gola ai possibili nuovi acquirenti sono i gol che il difensore è in grado di fare in partita e che spesso e volentieri furono determinanti al fine della vittoria finale. Quest’anno sta segnando meno dell’anno scorso ma una rete è già arrivata, e anche in questo caso decisiva: quella del 3-2 alla seconda giornata, a Parma, contro l’Atalanta formato Champions di Gasperini. Per il Siviglia, attualmente al terzo posto della Liga e con 4 punti di distacco dal gruppetto di testa, c’è voglia di rinforzarsi e il primo nome della lista è Izzo, nonostante il contratto rinnovato con il Torino fino al 2024.