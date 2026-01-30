Toro.it

Il Toro si prepara ad accogliere Olusesi, il classe 2007 ha svolto le visite mediche

Il Torino si avvicina a grandi passi verso la definizione dell’accordo per Olusesi: il Toro ha trovato l’accordo con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto. Il classe 2007 ha infatti già svolto le visite mediche e si prepara a diventare un nuovo calciatore granata.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi

TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 30-01-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
ToroinUSA
ToroinUSA
1 ora fa

Un diritto di riscatto a 10 milioni per un 19enne, si dai, l’abbiamo capito, rimane sino a giugno e poi saluta il presiniente, beato lui!

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Si vede che hanno paura di retrocedere pure con la primavera.

682n
682n
2 ore fa

Si il pagliaccio rilancia con due tappi di gazzosa e una figurina di Pizzaballa

Il tabellone del calciomercato del Torino: il primo acquisto è Obrador

Calciomercato Torino, accordo raggiunto con la Dinamo Zagabria per Kulenovic