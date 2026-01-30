Il Toro si prepara ad accogliere Olusesi, il classe 2007 ha svolto le visite mediche
Il Torino si avvicina a grandi passi verso la definizione dell’accordo per Olusesi: il Toro ha trovato l’accordo con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto. Il classe 2007 ha infatti già svolto le visite mediche e si prepara a diventare un nuovo calciatore granata.
