Il Toro si inserisce nella trattativa per il centravanti, superata la concorrenza del Verona

Si infiamma il calciomercato del Torino. Blitz in corso dei granata per Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 dalla Dinamo Zagabria. L’attaccante era diretto verso l’Hellas Verona, ma c’è stato un sorpasso del Toro nelle ultime ore. L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese.
ultimo aggiornamento: 30-01-2026

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

E dopo il portiere gobbo, anche il centravanti gobbo. E qualcuno storce il naso se si vuole le sconfitte di queste m e r d e? Io sinceramente ho sempre resistito,non riuscivo a tifare contro,ma adesso che vadano a fare in cu lo tutti,nani, nanetti, Petrocchi, Petracchi, giullari e cairoti… Leggi il resto »

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Esatto. Tutti contro la Cairesemerdx FC e quei giullari che la sostengono!!

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
1 ora fa

Per me è Zapata e non Adams a partire. Vedremo. Detto questo, andatevene tutti a fare in cuxo! Stadio pieno, mi raccomando.

Last edited 1 ora fa by Scin{[Scin(Scin)]}
Fabio75
Fabio75
1 ora fa

Da N’Koulou a Kulenovic….

