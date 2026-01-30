Il Toro si inserisce nella trattativa per il centravanti, superata la concorrenza del Verona
Si infiamma il calciomercato del Torino. Blitz in corso dei granata per Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 dalla Dinamo Zagabria. L’attaccante era diretto verso l’Hellas Verona, ma c’è stato un sorpasso del Toro nelle ultime ore. L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.
