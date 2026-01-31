Toro.it

Il comunicato del Torino ufficializza la fine del prestito di Ngonge, che chiuderà la stagione all’Espanyol

Terminata ufficialmente l’avventura di Ngonge in maglia granata. La società ha ufficializzato la risoluzione dell’attaccante belga, che rientra quindi al Napoli. In seguito, la nota ufficiale del Torino.

“Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge.

Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera.

Cyril Ngonge of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
MG1961
MG1961
7 minuti fa

Petrachi è poi riuscito a vendere cairo?

c04583
c04583
15 minuti fa

Cairo vattene insieme alla tua zavorra di Petrachi

Sogno granata
Sogno granata
25 minuti fa

Un altro ciaone ad uno venuto qui a fare il fenomeno del nulla

