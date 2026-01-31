Il comunicato del Torino ufficializza la fine del prestito di Ngonge, che chiuderà la stagione all’Espanyol
Terminata ufficialmente l’avventura di Ngonge in maglia granata. La società ha ufficializzato la risoluzione dell’attaccante belga, che rientra quindi al Napoli. In seguito, la nota ufficiale del Torino.
“Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge.
Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera.“
Petrachi è poi riuscito a vendere cairo?
Cairo vattene insieme alla tua zavorra di Petrachi
Un altro ciaone ad uno venuto qui a fare il fenomeno del nulla