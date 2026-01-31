Toro.it

Il difensore in arrivo dal Napoli è atterrato a Torino, ora lo attendono le visite mediche

Luca Marianucci si prepara a vivere il suo primo giorno da nuovo giocatore del Torino. Il centrale, in arrivo in prestito dal Napoli, è atterrato a Caselle intorno alle 9:00. Attualmente sta svolgendo le visite mediche di rito al Medicina dello Sport, per poi firmare il contratto che lo legherà al Toro.

Luca Marianucci of SSC Napoli in action during the Serie A football match between AC Milan and SSC Napoli. AC Milan won 2-1 over SSC Napoli.
31-01-2026

maurygranata
maurygranata
2 minuti fa

Ennesima conferma del nulla cosmico di una società allo sbando totale, prestito secco in opposizione a tutto cio’ annunciato al momento dell’arrivo del “nuovo” ds (nessuno di passaggio ) ma al solito non si puo’ incolpare Petrachi (salvo aver accettato l’incarico…) quando hai 5 euro e devi mangiare al ristorante… Leggi il resto »

Jones
Jones
2 minuti fa

Bene SFT

James71
James71
8 minuti fa

“Ucci…Ucci…sento odor di Marianucci” 😁
PS Il nostro mercato (ovviamente…) continua ad essere come la classifica di serie A scritta sul sito (che anche quando viene aggiornata rimane comunque sbagliata) 😁

classifica-serie-A

