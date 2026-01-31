Toro.it

Calciomercato Torino / Adesso è ufficiale: dal Napoli arriva il difensore centrale classe 2004 Luca Marianucci

Dopo le visite mediche ecco l’ufficialità. Il Torino ha un nuovo rinforzo in difesa e si tratta del classe 2004 Luca Marianucci. Ufficiale: è un nuovo giocatore del Torino e arriva dal Napoli in prestito secco. Lo ha comunicato il Toro tramite i propri canali ufficiali. Il giovane difensore italiano è esploso in Serie A nelle fila dell’Empoli, prima di passare al Napoli di Antonio Conte dove non ha mai avuto tanto spazio.

Luca Marianucci of SSC Napoli in action during the Serie A football match between AC Milan and SSC Napoli. AC Milan won 2-1 over SSC Napoli.
