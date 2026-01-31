Calciomercato Torino / Adam Masina, difensore marocchino, saluterà il Torino: pronto un contratto con l’Al-Sadd
News di calciomercato in casa granata.Adam Masina rescinderà il suo contratto con il Torino. Il difensore marocchino è vicino all’Al-Sadd, club del Qatar allenato da Roberto Mancini. La sua avventura al Toro è giunta al capolinea. Quest’anno in campionato era partito titolare solo due volte: Inter-Torino 5-0 e Torino-Como 1-5. Inoltre, ha perso la Coppa d’Africa in finale con il suo Marocco, partendo dall’inizio ma uscendo per infortunio.
Rambo Petrachi fa fuori tutti i colpevoli, invece il presiniente è sempre innocente.
Ma nessuna conferenza per partita sto giro?
Paura di mostrarsi ai microfoni?
Paura di qualche domanda scomoda?
Vergognatevi
Le domande scomode non sarebbero mai arrivate, come sempre.Probabilmente si vergognano a prescindere….ma non credo più di tanto. Il nano non si è mai vergognato in più di 20 anni, figurati se si può vergognare adesso dopo che ha allestito la squadra più forte della sua era. Detto da lui,… Leggi il resto »
Quindi arriviamo 6i?
Di sicuro faremo lo spareggio con i lupi 🐺 inglesi, come minimo,ma stavolta, visto la forza di questa squadra,il risultato ci sorriderà. Io ci creto.
👋🏻