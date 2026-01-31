Calciomercato Torino / Adam Masina, difensore marocchino, saluterà il Torino: pronto un contratto con l’Al-Sadd

News di calciomercato in casa granata.Adam Masina rescinderà il suo contratto con il Torino. Il difensore marocchino è vicino all’Al-Sadd, club del Qatar allenato da Roberto Mancini. La sua avventura al Toro è giunta al capolinea. Quest’anno in campionato era partito titolare solo due volte: Inter-Torino 5-0 e Torino-Como 1-5. Inoltre, ha perso la Coppa d’Africa in finale con il suo Marocco, partendo dall’inizio ma uscendo per infortunio.