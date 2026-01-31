Toro.it

Calciomercato Torino / Adam Masina, difensore marocchino, saluterà il Torino: pronto un contratto con l’Al-Sadd

News di calciomercato in casa granata.Adam Masina rescinderà il suo contratto con il Torino. Il difensore marocchino è vicino all’Al-Sadd, club del Qatar allenato da Roberto Mancini. La sua avventura al Toro è giunta al capolinea. Quest’anno in campionato era partito titolare solo due volte: Inter-Torino 5-0 e Torino-Como 1-5. Inoltre, ha perso la Coppa d’Africa in finale con il suo Marocco, partendo dall’inizio ma uscendo per infortunio.

Adam Masina of Torino FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and Como 1907. Como 1907 won 5-1 over Torino FC.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 31-01-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Valentino
Valentino
42 minuti fa

Rambo Petrachi fa fuori tutti i colpevoli, invece il presiniente è sempre innocente.

GK 72
GK 72
50 minuti fa

Ma nessuna conferenza per partita sto giro?

Paura di mostrarsi ai microfoni?

Paura di qualche domanda scomoda?

Vergognatevi

Berggreen
Berggreen
45 minuti fa
Reply to  GK 72

Le domande scomode non sarebbero mai arrivate, come sempre.Probabilmente si vergognano a prescindere….ma non credo più di tanto. Il nano non si è mai vergognato in più di 20 anni, figurati se si può vergognare adesso dopo che ha allestito la squadra più forte della sua era. Detto da lui,… Leggi il resto »

Last edited 44 minuti fa by Berggreen
Casao92
Casao92
34 minuti fa
Reply to  Berggreen

Quindi arriviamo 6i?

Berggreen
Berggreen
8 minuti fa
Reply to  Casao92

Di sicuro faremo lo spareggio con i lupi 🐺 inglesi, come minimo,ma stavolta, visto la forza di questa squadra,il risultato ci sorriderà. Io ci creto.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

👋🏻

Calciomercato: Marianucci al Torino, è UFFICIALE