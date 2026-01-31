Toro.it

Il Torino ha comunicato l’acquisto del giocatore croato Kulenovic

Ora è ufficiale: il Torino ha comunicato di aver acquistato, a titolo temporaneo con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di una determinata condizione, Sandro Kulenović.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 31-01-2026

mavafancairo
mavafancairo
5 minuti fa

con i mille deliziosi assist a partita che saranno forniti a quest’altro ex-gobbetto dal duo comico LazaroDj-Pederasten ci sarà veramente da divertirsi … CAIRESE FAKE CLUB, UN’IGNOBILE FARSA SENZA FINE

Kawasaki77
Kawasaki77
20 minuti fa

Pure la squadra delle pecore ormai gli piscia in testa.

valter1
valter1
27 minuti fa

Preso…che brutto termine, reda, non è un pesce….

