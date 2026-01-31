Il Torino ha comunicato l’acquisto del giocatore croato Kulenovic Ora è ufficiale: il Torino ha comunicato di aver acquistato, a titolo temporaneo con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di una determinata condizione, Sandro Kulenović. Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC. TAG: calciomercato slider ultimo aggiornamento: 31-01-2026
