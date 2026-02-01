L’agenzia di Tchoca contro i medici che hanno impedito il tesseramento del difensore: ecco il comunicato

Un comunicato, affidato anche ai social, di OTB Sports, l’agenzia alla quale appartiene il difensore brasiliano Tchoca, nei giorni scorsi ad un passo da diventare un calciatore del Torino. Come noto il trasferimento è saltato a causa di un problema che sarebbe emerso durante le visite mediche. Questo il comunicato di OTB.

Il comunicato su Tchoca

“OTB Sports riferisce che l’atleta João Pedro Tchoca riprenderà la sua normale routine di allenamento al Corinthians lunedì 2 febbraio. L’atleta era vicino al trasferimento al Torino, ma la trattativa è saltata dopo il parere dello staff medico del club italiano. Un rapporto medico piuttosto astratto e basato su un esercizio futuristico difficilmente credibile, persino per la scienza moderna”, si legge

“Oltre a respingere fermamente il rapporto del dipartimento medico del Torino, OTB ha segnalato alla SCCP di comprendere che il club ha sufficienti basi per un’eventuale azione di risarcimento danni presso la FIFA, qualora la dirigenza del club lo ritenesse opportuno. Va sottolineato che questo rifiuto non si estende in alcun modo alla dirigenza del Torino, alla quale esprimiamo il nostro profondo rispetto e ammirazione per il modo professionale e umano con cui il competente direttore Gianluca Petrachi ha gestito la situazione di Tchoca”.