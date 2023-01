Sirigu verso Firenze: se non sabato in campionato potrà essere avversario del Toro in Coppa Italia

La sessione di calciomercato invernale è ormai oltre la sua metà, e tutte le squadre si stanno muovendo sul mercato. Mercato che riguarda anche i secondi portieri, e in questo caso arrivano conferme sullo scambio Sirigu-Gollini. Salvatore Sirigu si trasferirà dal Napoli alla Fiorentina, con Gollini che farà il percorso inverso. I primi portieri di Napoli e Fiorentina, sono rispettivamente Meret e Terracciano, e proprio per questo motivo si può parlare di scambio tra secondi portieri. Gollini alla Fiorentina ha avuto qualche occasione, ma poi ha perso la fiducia di Vincenzo Italiano, anche a causa di errori come quello in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir. Ora cercherà di prendersi il suo spazio in Campania con Spalletti. Al contrario Sirigu può diventare un avversario del Toro già sabato, anche se mancano i tempi tecnici, o in Coppa Italia il prossimo 1 febbraio.

L’avventura di Sirigu in azzurro

Salvatore Sirigu nella sua avventura al Napoli non ha mai esordito. Meret è stato confermato primo portiere, e lui ha anche avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per un buon periodo. Dopo l’addio al Torino, lo scorso anno al Genoa ha giocato, ma quest’anno è ancora in cerca di fortuna. Alla Fiorentina proverà a tornare protagonista.