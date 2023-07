Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 15 luglio: Milan in chiusura per Reijnders e Lazio su Montipò per la porta

La sessione di calciomercato estiva si è aperta il 1 di luglio e si chiuderà il 1 di settembre. Due mesi ricchi di trattative, per ogni squadra della Serie A. Il Milan dopo l’addio di Maldini, Massara e Tonali ha chiuso per Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 dell’AZ Alkmaar. Operazione da 23 milioni di euro per l’olandese: 19 più 4 di bonus. La Lazio invece, per quanto riguarda la porta, ha messo gli occhi su Lorenzo Montipò. Dopo due stagioni trascorse all’Hellas Verona, il portiere italiano potrebbe salutare e approdare in biancoceleste.

Intrigo Lukaku

Dopo il prestito all’Inter, Romelu Lukaku è tornato al Chelsea. Il belga però vuole solo i nerazzurri, che trattano per un suo ritorno da tempo. All’improvviso però, non ha più ripsosto all’Inter, di fatto sparendo. Proprio ora che l’Inter aveva alzato l’offerta a 35 milioni di euro, si è fatta avanti anche la Juventus.

Felipe Anderson e Gabbia in uscita?

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, piace a quattro squadre: il brasiliano potrebbe essere in uscita. Le squadre interessate sono: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Shabab e Fenerbhace. In casa Milan invece, Matteo Gabbia è in uscita. Sul difensore, oltre al Frosinone, si aggiunge l’interesse del Genoa.

Napoli e Bologna, nomi nuovi

Per il Napoli, che ha venduto Kim in difesa, spunta il nome di Mavropanos dello Stoccarda. Per il Bologna invece, i nomi nuovi a centrocampo sono due: Aziz Ouattara (classe 2001 del Genk) e Mandela Keita (classe 2002 del Leuven).