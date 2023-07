Calciomercato Torino / Samuele Ricci, centrocampista del Torino, piace sopratutto alla Lazio: il giocatore però non è in vendita

Ivan Juric si appresta ad affrontare la sua terza stagione in granata. In queste due stagioni, ha saputo valorizzare molti giocatori tra cui anche Samuele Ricci. Sul talento classe 2001, perno del centrocampo granata, ci sono diverse voci di mercato. La Lazio di Lotito, allenata da Maurizio Sarri, sembra essere la squadra più interessata ma il giocatore non è in vendita. Oltre a non essere sul mercato, Urbano Cairo non ha nemmeno intenzione di trattare o ricevere offerte. Nella stagione 2023/2024 può ancora migliorare e lo farà al fianco di Ilic, al Torino.

Ricci: un diamante nel centrocampo granata

Anche in ottica Nazionale, si tratta di uno dei centrocampisti più promettenti in Italia. Nel gennaio del 2022, i granata lo hanno preso in prestito dall’Empoli per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto. Obbligo che poi è scattato a luglio, alla cifra di 8,5 milioni di euro. Nella stagione 2022/2023 per lui 32 presenze, 2 gol e 1 assist. Tanta sostanza e precisione in mezzo al campo: quella che sta per aprirsi, potrebbe essere la stagione della conferma in Serie A.