Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, domenica 21 luglio 2024, di calciomercato in Serie A: Bologna, preso Dallinga

L’estate va avanti e con essa, anche le trattative in Serie A. La sessione di calciomercato si è aperta il 1 di luglio e si chiuderà il 30 di agosto. Tutte le squadre sono operative, alla ricerca dell’affare giusto. Dopo una stagione da record, il Bologna ha perso Thiago Motta e anche il suo numero 9, Zirkzee. L’olandese infatti ha scelto il Manchester United. Al suo posto, è stato preso il sostituto: Dallinga. Classe 2000, attaccante, arriva dal Tolosa per 15 milioni di euro. Contratto fino al 2029. 1 milione e 600 mila euro all’anno di stipendio.

Udinese su Pobega

Tommaso Pobega, ex Spezia e Torino, è ancora un giocatore di proprietà del Milan. Ma in estate saluterà quasi al 100%. Su di lui ha messo gli occhi l’Udinese. Ai rossoneri, allo stesso tempo, piace il diamante Lazar Samardzic. Potrebbe esserci uno scambio tra i due club.

Inter: niente Gudmundsson

Inter che negli ultimi giorni stava per prendere Juan Cabal dal Verona. Poi però il colombiano è andato alla Juventus. Marotta ha dichiarato: “Ci siamo tolti noi”. Anche Albert Gudmundsson sembrava essere un obiettivo concreto, ma Marotta ha detto: “Mai trattato”.

Miretti corteggiato

Fabio Miretti, potrebbe lasciare la Juventus di Thiago Motta. Su di lui infatti ci sono ben 3 squadre di Serie A: Como, Parma e Monza. Le prossime settimane saranno decisive.

Fiorentina: i nomi sulla lista

Fiorentina di Palladino che ha bisogno di centrocampisti. I nomi sulla lista sono: Locatelli (Juventus), Bove (Roma) e Lovric (Udinese).

Cagliari: preso un portiere

Nuovo acquisto in casa Cagliari per la porta. Chiusa la trattativa per l’albanese Alen Sherri. Domani svolgerà le visite mediche.