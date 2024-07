Calciomercato Torino / Granata che hanno chiuso per lo scozzese: accordo trovato per lo svincolato Che Adams

Si muove il calciomercato anche in casa Toro. L’amichevole di ieri, soprattutto nel primo tempo, ha fatto un po’ preoccupare. Tra poco c’è la Coppa Italia e poi tra meno di un mese c’è l’esordio in Serie A a San Siro contro il Milan. In attacco ci sono Zapata, Sanabria, Pellegri e Karamoh. Qualcuno potrebbe salutare. Torino che ha chiuso per un altro attaccante: Che Adams. Proprio in queste ore i granata hanno chiuso per lo scozzese. Accordo trovato tra le parti. In questo caso, tra la società e il giocatore, visto che si è da poco svincolato dal Southampton. Nelle prossime ore l’affare si chiuderà. Che Adams è destinato a vestire la maglia del Toro.

La trattativa

Da ormai settimane il Toro sta dietro a Che Adams. Dopo i primi contatti, Vagnati ha alzato l’offerta. Poi, con il passare dei giorni, lo ha tentato con vari bonus. Adesso sembra finalmente fatta. Inoltre, come svelato in un retroscena, Vagnati già lo voleva portare a Torino a gennaio. Infatti il Toro aveva problemi a fare gol, ma il Southampton non ha voluto privarsene. Adesso è svincolato e il Toro ne ha approfittato. Prima di salutare il club inglese, lo ha riportato in Premier League. 4^ in campionato, ma vincitori dei playoff. Dopo i tentativi passati, questa è la volta buona.

Euro 2024 con la Scozia

Nella stagione 2023/2024, tra tutte le competizioni, ha giocato 46 partite. Per lui 17 gol e 6 assist. Dopo l’ottima stagione, è stato convocato dalla Scozia per Euro 2024. Il valore del suo cartellino è schizzato a 15 milioni di euro. In Germania, ha giocato tutte e 3 le partite da titolare. Non ha trovato però il gol e la Scozia è uscita subito. Ora, per la prima volta in carriera, approderà in Serie A. Classe 1996, 28 anni, l’esperienza non gli manca.