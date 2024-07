Calciomercato Torino / Ieri il difensore svizzero non era neanche in panchina all’esordio in campionato del Lugano

In Svizzera il campionato è iniziato ieri e il Lugano, all’esordio, ha battuto 2-1 in rimonta il Grasshoppers. Il risultato della partita non interessa più di tanto in casa Torino, ciò che invece importa è che Albian Hajderi non è sceso in campo, ma non si è nemmeno seduto in panchina: il tecnico, Mattia Croci-Troti, lo ha escluso per via della trattative che lo vedono coinvolto. Trattative al plurale perché sul calciatore non c’è solamente il Torino ma anche l’Augsburg ha presentato un’offerta.

Calciomercato Torino: su Hajdati c’è anche l’Augsburg

“Albian ha suscitato il forte interesse da parte di due squadre importanti e quindi è normale che abbia dei dubbi su cosa fare. La scelta di non convocarlo è stata soprattutto mia, non della società. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, se non dovesse partire ci potrà dare una mano”, ha spiegato Croci-Troti al termine di Lugano-Grasshoppers. Davide Vagnati da giorni è in costante contatto con la società svizzera per cercare di arrivare a un accordo e le parti non sono distanti: 4,5 milioni è l’offerta granata, 6 milioni la cifra richiesta da Lugano. Ora però va segnalato l’inserimento dell’Augsburg che rischia di scombinare i piani.

Beffa da evitare

Per il futuro di Hajdari questi sono giorni decisivi, lo sanno anche i dirigenti di Torino e Augsburg che in questi giorni cercheranno l’affondo decisivo. Vagnati spera di riuscire a chiudere l’affare per consegnare a Paolo Vanoli un nuovo difensore nel giro di pochi giorni. L’amichevole di ieri contro la Virtus Verona ha dimostrato che il Torino avrebbe certamente bisogno di nuovi innesti.