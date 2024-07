Calciomercato Torino / Jonathan Silva, centrocampista del Torino, si trasferisce in prestito in Serie C al Crotone

Altro movimento in uscita in casa Toro. Jonathan Silva, colonna della Primavera delle ultime due stagioni, saluta in prestito. Giocherà in Serie C al Crotone. Classe 2004, l’obiettivo è farlo giocare e aumentare l’esperienza.