Calciomercato Torino / Nicola Rauti, attaccante di proprietà del Torino, si trasferisce in prestito al Vicenza

Nicola Rauti, attaccante classe 2000, è un giocatore di proprietà del Torino. Il suo contratto scade nel 2026. Dopo aver giocato in Serie B al Sudtirol, è ufficiale il suo passaggio in prestito al Vicenza. Nella prossima stagione giocherà in Serie C. L’annuncio è arrivato tramite il suo Instagram.