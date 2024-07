Mentre Vagnati e i ticinesi provano a venirsi incontro, oggi il difensore sarà impegnato nella prima giornata del campionato svizzero

Il Torino piano piano cerca di dare una forma a un reparto difensivo da ricostruire quasi del tutto. Saul Coco è finora l’unico nuovo innesto unitosi ai soli Schuurs, Sazonov e Masina (riscattato a giugno), vedove dei partenti Buongiorno, Djidji e Rodriguez. Come profilo quello di Coco si lega più ai primi due ex granata, mentre per il sostituto del terzo, il nazionale svizzero, il prescelto non ha ancora apposto la sua firma, ma c’è grande ottimismo affinché si tratti del connazionale Albian Hajdari.

Hajdari, la convocazione in nazionale

Il 21 centrale mancino del Lugano è stato tra i protagonisti del secondo posto nel campionato 2023-2024 dei suoi, raccogliendo 45 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 3 reti e un assist. Le sue prestazioni gli sono valse la chiamata del ct elvetico Murat Yakin. Il tecnico lo ha studiato da vicino nel ritiro precedente a Euro2024, ma ha comunque deciso di non puntare su di lui in Germania, dove la Svizzera ha chiuso il suo cammino ai quarti di finale.

L’offerta di Vagnati

Dopo le vacanze Hajdari si è unito di nuovo al proprio club, in vista della preparazione di una stagione che già da oggi, sabato 20 luglio, apre i suoi battenti. Il difensore ha giocato 60 minuti nell’amichevole contro l’Inter e ora si appresta ad affrontare il Grasshoppers per la prima di camppionato. Nel mentre resta aperto il tavolo col Torino. Vaganti era partito con 3 milioni, poi è salito a 4,5. Uno sforzo che però sembra attualmente non soddisfare il Lugano, che ne chiede 6 più la percentuale della futura rivendita.

“Hajdari è un elemento del Lugano”

Sulla situazione di Hajdari si è espresso il tecnico dei ticinesi, Mattia Croci-Torti, nella conferenza stampa di presentazioni in vista del debutto in Super League: “Non nascondiamo che ci sia una trattativa in corso, ma la testa del ragazzo è comunque ancora qui a Lugano“, afferma il tecnico ammettendo quindi l’esistenza di una trattativa. Croci-Torti ha fiducia sulla concentrazione di Hajdari nei pressi di questo primo impegno: “Ho visto il ragazzo molto tranquillo, vedremo se ci saranno novità, in caso contrario lui è un elemento del Lugano”.