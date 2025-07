Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Como si prepara ad arricchire ulteriormente la rosa in vista della stagione 2025/2026, e lo fa con un colpo giovane ma di grande prospettiva. Il nuovo rinforzo per la squadra guidata da Cesc Fabregas sarà Jacobo Ramon, difensore centrale classe 2005, proveniente dal vivaio della Castilla, la squadra B del Real Madrid.

Il Cagliari, invece, è al lavoro per rinforzare il centrocampo e mettere a disposizione di Fabio Pisacane un innesto di qualità. L’obiettivo è Michael Folorunsho, per il quale il club rossoblù sta limando gli ultimi dettagli dell’operazione. La formula del trasferimento sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro. Trattativa in fase avanzata: l’arrivo del centrocampista italiano è sempre più vicino.

È ufficiale: Beukema al Napoli

In casa Napoli il nome di Victor Osimhen si è definitivamente allontanato: il Galatasaray ha inviato il contratto da visionare e poi da firmare all’attaccante nigeriano. L’operazione si aggira attorno ai 75 milioni di euro da dividere nell’arco di due anni. Il Como e l’entourage di Alvaro Morata restano in attesa del via libera definitivo da parte del Galatasaray, atteso già nella giornata di lunedì 21 luglio. Dopo una trattativa prolungata, ora è arrivata anche l’ufficialità: Sam Beukema è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore olandese lascia il Bologna per iniziare una nuova avventura in azzurro, diventando così un rinforzo importante per la retroguardia partenopea.

Il ritorno di Osimhen al Galatasaray, favorito dall’accordo verbale raggiunto con il Napoli, potrebbe essere la chiave per sbloccare definitivamente il futuro di Alvaro Morata. Il Como e l’entourage dell’attaccante spagnolo attendono il via libera dal club turco, atteso già nella giornata di lunedì 21 luglio. Prima però sarà necessario che Milan e Galatasaray risolvano formalmente il prestito che lega Morata alla squadra di Istanbul. Solo dopo questo passaggio il giocatore potrà firmare con il Como, pronto ad accoglierlo alla corte di Cesc Fabregas.

El Aynaoui alla Roma

Accordo di massima tra la Juventus e il Werder Brema per la cessione di Samuel Mbangula. Le due società hanno trovato l’intesa sulla base di 10 milioni di euro più bonus, con la trattativa ormai alle battute finali. Il trasferimento dell’attaccante classe 2003 potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, con il giocatore pronto a iniziare una nuova avventura in Bundesliga.

In casa Roma Gian Piero Gasperini può finalmente accogliere di persona il primo volto nuovo della stagione 2025/2026. Si tratta di Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001, arrivato ufficialmente dal Lens. Polivalente e dinamico, El Aynaoui è nato in Francia ma possiede anche la nazionalità marocchina. Nell’ultima stagione di Ligue 1 ha collezionato 24 presenze, segnando 8 gol e servendo un assist. Un innesto di prospettiva e qualità per il nuovo corso giallorosso.