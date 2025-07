Il difensore francese è vicino al trasferimento allo Slovan Liberec: si lavora agli ultimi dettagli tra le parti

Ange N’Guessan è molto vicino allo Slovan Liberec, manca soltanto l’ufficialità: dovrebbe trattarsi di un prestito annuale con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Dopo aver svolto la prima parte del ritiro granata a Prato allo Stelvio, sotto la guida di Marco Baroni, nella giornata di oggi il difensore francese, classe 2003, ha lasciato la località trentina. Non ha ancora giocato con la prima squadra del Torino, ma ha collezionato 43 presenze da titolare nella Primavera giovanile. Nella stagione precedente è stato in prestito al NK Bravo in cui ha svolto una stagione abbastanza positiva.