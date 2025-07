Ngonge non parte per il ritiro con il Napoli: l’intesa con il Torino è vicina, il belga è pronto a iniziare una nuova avventura in granata

Cyril Ngonge, come noto, non è partito con il resto del gruppo per il ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Un’assenza che non sorprende, ma che conferma come l’esterno offensivo belga sia ormai ai margini del progetto tecnico azzurro e in attesa di una nuova destinazione. La trattativa con il Torino è in corso da diverso tempo, e l’intesa tra le parti sembra vicina anche se i club non sono ancora riusciti a chiudere. Il giocatore, dal canto suo, ha già fatto sapere di essere pronto: attende solo il via libera per sostenere le visite mediche e raggiungere il gruppo di Marco Baroni.

Il Torino lo aspetta

Ngonge è stato uno dei nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza granata per rinforzare il reparto offensivo, e il suo profilo risponde perfettamente alle richieste del nuovo allenatore: duttilità, velocità, e una buona confidenza con il gol. Arrivato a Napoli a gennaio dal Verona, il classe 2000 non è mai riuscito a trovare continuità in maglia azzurra, chiuso da una forte concorrenza e da un contesto tecnico poco favorevole. L’avventura partenopea sembra dunque giunta al capolinea.

Ngonge resta in attesa

Il Torino, che ha già ottenuto il sì del giocatore, continua a lavorare con il Napoli per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Ngonge, intanto, resta in attesa: il suo futuro è lontano da Castel Volturno e sempre più vicino alla Mole.

L’arrivo dell’attaccante belga rappresenterebbe un tassello importante nel nuovo corso granata, e il suo inserimento potrebbe avvenire già entro la fine della prossima settimana, se tutto filerà liscio. Ora la palla passa ai club: l’intesa è vicina, manca solo la fumata bianca.