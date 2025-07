Calciomercato Torino / L’arrivo dell’uruguaiano dipende dalla cessione del serbo. Da limare gli ultimi dettagli con lo Sporting

In casa Torino il futuro della porta è ancora sospeso. Franco Israel resta in attesa, mentre il club granata e lo Sporting Lisbona trattano sulla cifra del trasferimento. Il portiere uruguaiano, classe 2000, è stato individuato come il primo nome per raccogliere l’eredità di Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare la Mole.

Torino-Israel: i dettagli della trattativa

Il Torino ha messo sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro, mentre il club portoghese ne chiede almeno 5 per lasciar partire Israel. A rendere ancora più delicata la trattativa c’è la clausola legata alla Juventus, ex club del portiere: i bianconeri, infatti, vantano il 50% sulla futura rivendita, pattuito al momento del trasferimento allo Sporting nel 2022. Ciò significa che metà dell’incasso finirà nelle casse della Juve, obbligando di fatto i portoghesi a cercare di ottenere il massimo possibile per non uscire dalla trattativa con un guadagno minimo.

Israel è comunque molto vicino al Torino e lo dimostra il fatto che ieri non era nemmeno in panchina nell’amichevole giocata dallo Sporting Lisbona.

Milinkovic-Savic sempre più vicino all’addio

Tutto dipende dalla cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è vicino al Napoli, ma l’operazione non è ancora chiusa. A Prato allo Stelvio, sede del ritiro estivo granata, il portiere serbo si allena a parte, non partecipa alle amichevoli e resta ai margini del lavoro di gruppo: un segnale chiaro che l’addio è sempre più vicino.

Solo quando si sbloccherà il passaggio al Napoli, il Torino potrà affondare il colpo definitivo su Israel. La dirigenza, intanto, continua a limare i dettagli con lo Sporting e a monitorare la situazione contrattuale, consapevole che l’uscita di Milinkovic-Savic è la chiave per chiudere il nuovo corso tra i pali. L’intreccio è ancora aperto, ma gli incastri sembrano ormai delineati. Resta solo da aspettare la prima mossa.