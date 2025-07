Dal caso Verdi alla ricerca dell’intesa definitiva per Vanja e Ngonge: l’asse Cairo-De Laurentiis condiziona (di nuovo) l’estate granata

L’estate del Torino è caratterizzata ancora una volta dalle trattative sull’asse Cairo-De Laurentiis. La ricerca dell’intesa definitiva per il trasferimento di Milinkovic-Savic al Napoli e di Ngonge in granata rischia di rievocare il caso Verdi.

Mesi per trovare l’accordo e l’arrivo del trequartista all’ultimo giorno di mercato per una cifra superiore ai 20 milioni movimentarono l’estate del Toro. Una situazione spiacevole, da non replicare per mantenere saldi i rapporti tra i due club. Ora tiene banco il futuro di Ngonge e Milinkovic-Savic, in attesa di scoprire il loro destino.

La difesa tiene banco: da Maksimovic a Buongiorno

Uno dei reparti che ha visto più trasferimenti sull’asse Torino-Napoli è la difesa. Nel 2017, Nikola Maksimovic ha salutato i granata per accasarsi a Castelvolturno. La trattativa che portò il serbo in Campania non fu delle più rapide.

Il centrale si trasferì a fine agosto 2016 al Napoli con un prestito per il quale gli azzurri versarono nelle casse granata 5 milioni. Dopo un anno, i campani decisero di riscattare definitivamente Maksimovic. Per il difensore, De Laurentiis dovette cedere alla richiesta di Cairo, pagando il giocatore 21 milioni di euro. Ben diversa fu la trattativa per Alessandro Buongiorno. Il difensore, corteggiato a lungo dalla Juventus, non ebbe dubbi sulla nuova destinazione. L’idea di essere allenato da Antonio Conte (e puntare allo scudetto, poi vinto) allettò il capitano granata, che si trasferì in azzurro per 35 milioni di euro.

Il caso Verdi

La trattativa che portò Simone Verdi dal Napoli al Torino a titolo definitivo nell’estate del 2020 è descrivibile con una parola: estenuante. Le parti trattarono per un’intera estate, cercando l’intesa che sembrava non arrivare mai.

Il trasferimento a titolo definitivo dell’ex Milan e Bologna tra le tante, ora svincolato, arrivò il 1° settembre 2020, dopo il lockdown e una serie di accordi trovati e sfumati. Il caso Verdi è l’emblema di ciò che Torino e Napoli devono evitare nella trattativa che potrebbe portare Milinkovic-Savic alla corte di Antonio Conte e Cyril Ngonge a disposizione di Marco Baroni.