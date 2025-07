Jacopo Antolini riparte dalla Serie C. Il Torino ha ceduto ufficialmente in prestito il classe 2004 alla Pergolettese

Jacopo Antolini è un nuovo giocatore della Pergolettese. Il classe 2004 vestirà la maglia gialloblù in prestito dal Torino. Il difensore è uno dei giocatori più promettenti della Primavera granata.

La società ha trovato l’accordo con il club di Serie C affinché il ragazzo faccia esperienza in un campionato professionistico e si prepari al meglio per il possibile grande salto nella prima squadra del Toro.

Dalla Serie C alla…Serie C

Antolini conosce bene la Serie C. Il classe 2004, infatti, è reduce dalla doppia esperienza in Lega Pro della scorsa stagione. Il giocatore di Negrar di Valpolicella ha vestito prima la maglia della Vis Pesaro e, dallo scorso gennaio, si è accasato alla Pro Vercelli.

Antolini ha concluso la stagione con i piemontesi, ottenendo la salvezza in Serie C. Ora, il ragazzo è atteso da una nuova sfida in un campionato che sta iniziando a conoscere bene.