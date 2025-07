Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Tommaso Pobega è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Bologna. Nelle ultime ore il club rossoblù ha definito l’accordo con il Milan per il centrocampista classe 1999: operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Per Pobega si tratta di un ritorno sotto le Due Torri, dove aveva già lasciato buone impressioni nella stagione 2020/2021. Ora sarà una pedina importante per il centrocampo di Vincenzo Italiano in vista della stagione odierna.

La Juventus, invece, resta vigile su Jadon Sancho, ma senza fretta. L’esterno inglese del Manchester United è da tempo nei radar della dirigenza bianconera, che ne apprezza le qualità tecniche e l’esperienza internazionale. Tuttavia, al momento, la trattativa è in fase di stallo: nonostante i contatti avviati, non si registrano passi avanti significativi.

Il Milan su Estupinan

Milan ed Estupinan, ci siamo quasi. I rossoneri e il Brighton sono ormai ai dettagli finali per chiudere la trattativa che porterà il laterale ecuadoregno a Milano. Le parti sono sempre più vicine all’intesa definitiva, con gli ultimi aspetti contrattuali che verranno limati nelle prossime ore. L’affare è dunque in dirittura d’arrivo: Estupinan si prepara a vestire la maglia del Milan e a rinforzare la corsia mancina della squadra rossonera in vista della stagione 2025/2026.

I contatti tra il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, e il ds della Roma, Frederic Massara, hanno dato esito positivo: l’offerta giallorossa è stata accettata. L’accordo tra i club è ormai raggiunto e l’operazione è vicina alla chiusura, con Wesley pronto a compiere il salto in Europa e vestire la maglia della Roma. Restano da definire solo gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Il Genoa su Idzes, il Parma segue Reyna

Con l’addio di Mattia Bani ormai alle porte, il Genoa si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossoblù c’è quello di Jay Idzes, classe 2000 attualmente al Venezia. Il club ligure è pronto a tentare l’affondo nei prossimi giorni, valutando la fattibilità dell’operazione con i lagunari.

Il Parma continua a lavorare per portare Giovanni Reyna in Serie A. I contatti con il Borussia Dortmund proseguono in maniera costante, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva per il trasferimento del centrocampista statunitense. Il giocatore ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione e ha dato il via libera al possibile approdo in gialloblù. Nonostante la volontà comune di chiudere, resta ancora una certa distanza tra le due società sulle cifre dell’operazione. Tuttavia, il dialogo resta aperto.