Il portiere uruguaiano è sempre più vicino al trasferimento in granata: accordo trovato con lo Sporting Lisbona

Il Torino è a un passo dalla chiusura dell’operazione per Franco Israel. I granata e lo Sporting Lisbona hanno trovato l’intesa economica per il trasferimento del portiere classe 2000, con un accordo che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Restano da limare solo gli ultimi dettagli burocratici prima dell’arrivo del giocatore in Italia.

Una volta definito tutto, Israel potrà raggiungere Torino per sostenere le visite mediche e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in granata. Ulteriore segnale dell’imminente chiusura dell’affare è arrivato dall’amichevole disputata ieri dallo Sporting Lisbona: Israel non è stato impiegato, un indizio concreto della trattativa in fase avanzata e della volontà di preservarlo in vista del trasferimento.