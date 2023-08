Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi in Serie A: Lloris rifiuta la Lazio, non vuole fare il secondo; Juve su Morata

Con la Serie A ormai già iniziata, restano gli ultimi giorni ai dirigenti dei club per definire le migliorie all’interno delle proprie rose. Momenti finali di calciomercato che possono ancora regalare grandi colpi, trattative a sorpresa e soprattutto acquisti a costo minore. Tante le squadre attive, in primis la Lazio che, dopo la sconfitta all’esordio contro il Lecce, cerca di completare l’organico a disposizione di Sarri. Con un solo portiere dopo la partenza di Maximiano in direzione Almeria, i biancocelesti si erano mostrati interessati a Hugo Lloris del Tottenham. Il campione del mondo con la Francia, però, dopo alcuni giorni di dubbi ha deciso di rifiutare la proposta, in quanto non interessato a fare da secondo a Provedel. Per il centrocampo, invece, si fa vivo il nome di Guendouzi del Marsiglia. La mezzala arriverebbe con piacere in Italia, ma non è stato ancora raggiunto l’accordo tra le parti.

Juventus, si muove l’attacco

Pensieri in casa Juventus per quanto riguarda la zona offensiva. Dopo la frenata della trattativa con il Chelsea per Lukaku e Vlahovic, i bianconeri ora potrebbero lasciare andare Kean, che interessa al Fulham in Inghilterra. In caso di partenza dell’ex Everton, Giuntoli avrebbe già bloccato Morata, che gradirebbe un terzo ritorno a Torino.

Bologna, vicino Freuler

Vicino un colpo in mezzo al campo per il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani, infatti, sono ai dettagli con il Nottingham Forrest per il ritorno in Italia di Remo Freuler. L’ex Atalanta potrebbe arrivare in prestito con opzione, mentre Nico Dominguez potrebbe fare il percorso inverso.

Napoli, pressing forte del Lipsia per Elmas

Il Lipsia è piombato su Elmas, tuttocampista macedone del Napoli. I tedeschi hanno già offerto 30 milioni agli azzurri, che hanno però rifiutato la prima offerta. De Laurentiis e Garcia non vogliono infatti fare a meno del trequartista, che negli ultimi anni si è sempre dimostrato utile a gara in corso.