Calciomercato Torino / Valentino Lazaro ha sostenuto le visite mediche, ma dopo l’arrivo dell’austriaco manca ancora un esterno

Il campionato di Serie A è iniziato, ma il calciomercato si chiuderà il primo di settembre. La squadra allenata da Ivan Juric deve ancora essere completata: Valentino Lazaro ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri e a breve verrà ufficializzato ma manca ancora un esterno. Per adesso gli esterni a disposizione di Juric sono Bellanova e Bayeye a destra e Vojvoda a sinistra. Rodriguez all’occorrenza può adattarsi, ma Aina e Singo hanno salutato. Contro il Cagliari hanno giocato solo Bellanova e Vojvoda, che però necessitavano di essere sostituiti. Lazaro conosce il gioco del tecnico croato e ha fatto bene in granata nella scorsa stagione, ma non basta solo lui. Serve un esterno dal piede mancino, anche se l’austriaco può giocare sia a destra che a sinistra.

La richiesta di Juric

L’allenatore granata è molto pretenzioso per quanto riguarda gli esterni. Prima di Torino-Cagliari ha detto: “Non è facile trovare quello giusto: non puoi avere tutto quello che vuoi”. Il profilo che serve è uno come Ansaldi: “Sono molto esigente, vorrei uno come Ansaldi, che aveva qualità pazzesche. Vojvoda sta facendo bene ma vorrei concorrenza”. Cairo e Vagnati sono alla ricerca del giocatore giusto.