Calciomercato Torino / Verdi interessa sempre al Como di Longo, al Torino il giocatore ha poco spazio ed è chiuso

Nella prima gara di Serie A, contro il Cagliari, il Torino ha deluso le aspettative impattando sullo 0-0. Simone Verdi, nonostante l’interessamento del Como, ha trovato spazio nei minuti finali. Entrato in campo al minuto numero 87 al posto di Sanabria, ha giocato come esterno sinistro nel 3-4-3, modulo adottato da Juric in corsa. Il numero 99 granata potrebbe anche restare sotto la Mole, con lo spazio che però sarebbe ridotto. Infatti al momento i titolari sulla trequarti sono Radonjic e Vlasic, con Karamoh e Seck pronti a subentrare. In attesa dell’arrivo di un altro trequartista, Seck è alle prese con un problema alla spalla e così Verdi può trovare spazio in questo periodo. Si trova però comunque in fondo alle gerarchie del tecnico croato.

I complimenti di Juric

Ivan Juric se ha bisogno, sa che può contare su di lui. Queste sono state le parole del tecnico, al termine della partita di Coppa Italia contro la FeralpiSalò: “Verdi? L’ho visto bene, mi è piaciuto tanto anche durante il ritiro. Molto libero di testa, non si è fermato”. Visto il duro impegno del giocatore, l’allenatore lo ha premiato facendolo entrare in campo nelle prime due partite stagionali.