Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida di Coppa Italia tra Torino-Feralpisalò, vinta dai granata 2-1

Buona la prima per il Torino di Juric che, dopo una partenza in salita, supera la FeralpiSalò grazie ai gol di Vojvoda e Ilic. Il tecnico ha così commentato la partita ai microfoni di Italia 1.

Sulla partita

“Abbiamo creato tantissimo e attaccato tanto. Siamo stati tanto sfortunati in tante situazioni e poi alla fine abbiamo fatto gol. Passaggio del turno meritato”.

Sul livello della squadra

“Siamo indietro rispetto all’anno scorso. Ci mancano altri giocatori che erano qua l’anno scorso e adesso non ci sono. Non stiamo alzando proprio niente“.

Sulla classifica e Sanabria

“Io penso che siamo una squadra media. Nel senso che possiamo andare o su o giù. E’ chiaro che ci fidiamo di Sanabria, ha fatto tanti gol negli ultimi tre mesi. Contiamo molto su di lui, poi non è mai facile trovare un attaccante che ti garantisca tutti questi gol. Abbiamo tanti giovani, vogliamo crescere ancora e giocare bene a calcio poi si vedrà”.

Juric in conferenza stampa

Juric ha poi parlato anche in conferenza stampa, ecco le sue parole: “La squadra ha fatto la partita giusta e non era semplice, sono state create tante occasioni da gol, siamo stati fluidi e non abbiamo perso la testa, non abbiamo strafatto e siamo riusciti a vincere. Sono soddisfatto di come si è comportata la squadra”.

Ancora sul mercato

“È tutto chiaro. Abbiamo perso 5 giocatori. E’ tornato Vlasic, è andato via Aina ed è arrivato Bellanova, è andato via Adopo ed è arrivato Tameze. Dobbiamo sostituire Lazaro e Miranchuk. Siamo a un buon punto. Gran parte della squadra c’è, dobbiamo vedere se riusciamo a completarla”.

Sui giocatori che mancano

“Un esterno manca sicuramente e poi dipende dalle uscite. Sappiamo di Singo. Se va via lui, bisogna prenderne due. Sulla trequarti avevamo Miranchuk che ci dava qualità. Bisogna ragionare su tutto. Numericamente ci siamo, bisogna vedere se riusciamo ad alzare la qualità”.

Sulle occasioni non sfruttare

“Stasera ci sono state delle situazioni dove dovevamo fare meglio, in cui siamo stati precipitosi, poi Pizzignacco è stato bravo in altre circostanze”.

Sulle caratteristiche del trequartista che manca

“Trequartista? Dobbiamo fare delle valutazioni. C’è al situazione di Pellegri da valutare, dobbiamo capire che strada prendere e gira tutto attorno a questo. Vediamo le opzioni. È inutile prendere qualcuno senza riuscire ad alzare la qualità”.

Su Verdi

“Verdi? L’ho visto bene, mi è piaciuto tanto anche durante il ritiro. Molto libero di testa, non si è fermato. Quando ci sono partite molto chiuse come questa, magari preferisco uno come lui rispetto a Karamoh che ha bisogno di più spazi e velocità. Ha fatto discretamente bene”.