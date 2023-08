Le parole di Mergim Vojvoda, esterno del Torino, dopo la vittoria dei granata per 2-1 in Coppa Italia contro la FeralpiSalò

Al termine della partita di Coppa Italia, vinta per 2-1 contro la FeralpiSalò, ha parlato ai microfoni di Torino Channel Mergim Vojvoda. Di seguito le parole dell’autore del gol del momentaneo pareggio: “Abbiamo preparato bene la partita già dal ritiro, quando avevamo giocato contro la FeralpiSalò. Abbiamo giocato bene”

Sul gol segnato

“Sono due anni che provo anche in partiti un movimento come quello che ha portato al gol, ieri il mister mi ha ricordato che erano due anni che non segnavo, oggi mi ha chiesto un gol e sono contento di averlo fatto”

Sull’esordio in campionato contro il Cagliari

“Dobbiamo aspettarci un Cagliari affamato, sarà una partita tosto. Loro sono carichi che hanno vinto la serie B. Aspettiamoci un Cagliari affamato ma noi sappiamo cosa fare, giochiamo in casa nostra, dobbiamo fare bene. Oggi di buono c’è che abbiamo passato il turno, andiamo avanti passo dopo passo e cerchiamo di andare sempre più lontano”.