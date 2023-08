Le dichiarazioni del tecnico verdazzurro Stefano Vecchi dopo la sfida di Coppa Italia Torino-Feralpisalò, persa 2-1

Speranze accese e mantenute vive fino all’ultimo, grazie a un super Pizzignacco, spente a dieci minuti dalla fine da un siluro di Ilic: la FeralpiSalò ha tentato l’impresa, senza portare a casa il passaggio del turno. Il tecnico Stefano Vecchi commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo. Giocavamo contro la più forte e peggiore squadra che ci potesse capitare perché tolte le 8 che passano automaticamente il turno poi viene il Torino. Abbiamo tenuto la partita in bilico fino alla fine e questo vale tanto soprattutto dal punto di vista caratteriale. Dobbiamo migliorare perché troveremo squadre importanti in Serie B e dovremmo essere bravi a gestire la fase di possesso palla. L’abbiamo fatta bene fino ad un certo punto ma dobbiamo essere bravi a farlo anche nell’area avversaria“.

Su Pizzignacco

“Ho avuto la fortuna di poter allenare tanti portieri. Lui può avere le loro prospettive. Los corso anno ne ha fatto uno importante con noi. Ha le doti e le qualità del portiere importante, l’umiltà di voler migliorare e crescere sempre. Ci auguriamo e siamo sicuri che possa essere un punto di forza importante. Ci auguriamo che possa spiccare il volo in categorie più importanti il prossimo anno“.

Sul Torino e l’obiettivo stagionale

“Il Torino è la mina vagante del campionato come Radu e Vicario. Ci sono realtà che investono di più e che hanno ambizioni più alte. Il Torino può infastidirle. È una squadra giovane e con margini di crescita importanti. L’allenatore fa rendere tutti al massimo quindi può dare fastidio. Ci sono squadre che hanno perso qualcosa, c’è chi ha cambiato molto. Il Torino parte da un’ossatura rodata. Noi vogliamo divertirci speriamo raggiungendo la salvezza il prima possibile. Siamo una realtà piccola ma ambiziosa. Vogliamo fare il nostro campionato di Serie B a testa alta“.