Dopo il match contro il Cagliari la dirigenza granata si è ritrovata per parlare del mercato. Sono necessari altri rinforzi per l’attacco

Il pareggio 0-0 contro il Cagliari ha lasciato il Toro e i suoi tifosi insoddisfatti. Tutti si aspettavano un inizio di campionato migliore, sia dal punto di vista del gioco espresso sia sotto il punto di vista del risultato. In casa granata sono tutti al lavoro per migliorare e continuare il percorso di crescita iniziato con l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina del club piemontese. Dopo la partita contro i sardi la dirigenza granata si è soffermata a lungo nella “pancia” dello stadio Olimpico Grande Torino, per una riunione nella quale si è parlato della strategia da adottare negli ultimi giorni della sessione di calciomercato in corso. Oltre al presidente Urbano Cairo e al responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, al summit di mercato erano presenti anche altri collaboratori, tra cui Emiliano Moretti. Ma non solo, c’era anche il capitano del Toro Ricardo Rodriguez. Ovviamente sono stati affrontati diversi i temi, tra cui quello che riguarda il fatto che i granata facciano molta fatica a segnare. Ivan Juric ieri ha dichiarato che se Pietro Pellegri e Nemanja Radonjic fossero sempre al top non ci sarebbe bisogno di intervenire sul fronte mercato, ma non è così. Entrambi nelle ultime stagioni hanno avuto diversi alti e bassi e hanno dovuto anche far fronte a degli infortuni.

Miranchuk, Correa e Barrow rimangono i nomi segnati sul taccuino di Vagnati

Dunque il Toro deve cercare e trovare a stretto giro di posta dei rinforzi che possano risolvere il problema del trovare la via del gol. Un giocatore che secondo Juric potrebbe aiutare a risolvere la questione è una vecchia conoscenza del Toro e cioè Aleksey Miranchuk. Giocatore che il tecnico croato continua a nominare spesso. Le ultime parole dell’allenatore ex Hellas Verona sul trequartista russo sono state: “Con Miranchuk avevamo un giocatore che in questo tipo di partite riusciva a innescare l’attaccante”. Oltre a Miranchuk Vagnati continua a monitorare le piste che portano a Musa Barrow, con l’arrivo di Jesper Karlsson al Bologna la trattativa potrebbe facilitarsi per i granata, e di Joaquin Correa nome che negli ultimi giorni è circolato molto in orbita Toro. Quello che è certo è che il tempo stringe e quindi Vagnati dovrà accelerare se vorrà regalare altri innesti a Juric.